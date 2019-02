Schon 100 Tote durch gepanschten Schnaps in Indien

Nach dem Konsum von gepanschtem Schnaps sind im Norden Indiens mittlerweile fast 100 Menschen gestorben. Das teilten die zuständigen Behörden in den benachbarten Bundesstaaten Uttar Pradesh und Uttarakhand am Sonntag mit. Die Polizei nahm rund 200 Menschen in Verbindung mit dem Vorfall fest, darunter zahlreiche Schwarzhändler.