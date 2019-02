Dritte Festnahme nach Diebstahl von Kronjuwelen in Schweden

Gut ein halbes Jahr nach dem Diebstahl historischer Kronjuwelen aus einer Kathedrale bei Stockholm hat die Polizei in Schweden einen dritten Verdächtigen gefasst. Der Mann sei am Samstag festgenommen worden und soll nun befragt werden, teilte Staatsanwältin Reena Devgun am Sonntag mit.