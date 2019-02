Louvre in Abu Dhabi zeigt Werke von Rembrandt und Vermeer

Der Ableger des Pariser Louvre in Abu Dhabi zeigt ab Donnerstag eine Ausstellung mit Werken der niederländischen Meister Rembrandt und Vermeer. Wie das Museum am Sonntag mitteilte, werden die Bilder bis zum 18. Mai in der Ausstellung "Rembrandt, Vermeer und das Goldene Zeitalter der Niederlande: Meisterwerke aus der Leiden Collection und dem Louvre" zu sehen sein.