Drei Tote nach Helikopter-Absturz in UN-Camp im Sudan

Beim Absturz eines Militärhubschraubers in ein Lager der UN-Friedenstruppen im Sudan sind mindestens drei Menschen an Bord ums Leben gekommen. Weitere zehn der insgesamt 23 Menschen an Bord seien verletzt worden, teilten die Vereinten Nationen am Samstag mit. Die Ursache des Unglücks war zunächst unbekannt.