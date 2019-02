Frontalkollision zweier Pkw in OÖ nach "Berührung" mit Auto

Facebook

Der Audi war, von Peuerbach kommend, in Richtung St. Willibald unterwegs. Er kam laut Angaben der Polizei deutlich über die Fahrbahnmitte. Eine 38-Jährige, die ihm mit ihrem Pkw entgegenkam, konnte nicht mehr genügend nach rechts ausweichen, so dass sich die beiden Autos an den beiden linken Außenspiegeln berührten. In der Folge geriet die 38-Jährige ins Schleudern. Sie geriet auf die Seite des Gegenverkehrs und prallte frontal in den Pkw einer 50-Jährigen.

Die beiden Frauen wurden nach Versorgung durch den Notarzt mit schweren Verletzungen von der Rettung ins Klinikum Wels eingeliefert. Eine 13-Jährige, die Tochter der 50-Jährigen, die auf dem Beifahrersitz saß, erlitt einen schweren Schock. 30 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren waren mit den Berge- und Aufräumarbeiten beschäftigt. Der Verkehr wurde zeitweise umgeleitet. Die Polizei ersucht um Zeugenhinweise direkt an die Polizeiinspektion Peuerbach - Tel.: 059133 4236.