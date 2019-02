Zwölfjährige unter Mordverdächtigen in den USA

Ein zwölfjähriges Mädchen gehört zu einer Gruppe von Jugendlichen, denen die Polizei in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee den Mord an einem Rocksänger vorwirft. Die Polizei teilte am Freitag (Ortszeit) mit, die drei Burschen und zwei Mädchen im Alter von zwölf bis 16 Jahren seien festgenommen worden.