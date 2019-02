Neuer Name Republik Nordmazedonien nun offiziell in Kraft

Der neue Name der Republik Mazedonien (kurz: Mazedonien, UNO-Mitglied als Frühere Jugoslawische Republik Mazedonien) ist in Kraft. Das Balkan-Land heißt nun offiziell Republik Nordmazedonien, nachdem das griechische Parlament am Freitagabend das NATO-Beitrittsprotokoll mit Skopje ratifiziert hatte, meldete der im Raum Ex-Jugoslawiens operierende TV-Sender N1 am Samstag.