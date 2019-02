Großer Hans Purrmann-Preis für Künstlerin Kristina Buch

Facebook

Sie bediene sich in ihren künstlerischen Recherchen der gesamten Bandbreite der Kultur-, Geistes-, Natur- und Sozialwissenschaften, teilte die Stadt Speyer am Freitagabend mit. Sie eröffne so unerwartete Dialoge. Der 1984 in Oberhausen geborene Künstler Ugur Ulusoy erhält den mit 6.000 Euro dotierten Förderpreis. Er habe mit einer sehr eigenständigen, raumgreifenden, malerischen Installation überzeugt.

Der beiden Auszeichnungen werden heute, Samstag, um 16 Uhr im Historischen Ratssaal Speyer verliehen. Sie erinnern an den in Speyer geborenen Maler Hans Purrmann (1880-1966). Er war ein Freund von Henri Matisse (1869-1954).