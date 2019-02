Mutmaßlicher Brandanschlag auf Haus von Politiker Ferrand

Auf das Wohnhaus des Präsidenten der französischen Nationalversammlung ist mutmaßlich ein Brandanschlag verübt worden. Ein Nachbar habe das Feuer in Richard Ferrands Haus in der Bretagne bemerkt, hieß es in einer Mitteilung der Nationalversammlung am Freitagabend. Die Feuerwehr habe vor Ort Reifen und eine in Benzin getränkte Fackel entdeckt. Ferrand war zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause.