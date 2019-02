Trump empfängt Kanzler Kurz am 20. Februar

US-Präsident Donald Trump empfängt Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am 20. Februar in Washington. Diesen Termin teilte Trumps Sprecherin Sarah Sanders am Freitag mit. "Ich freue mich, am 20. Februar POTUS (President of the United States, Anm.) Donald Trump im Weißen Haus zu einem Arbeitsgespräch zu treffen. Die USA sind eine Supermacht und unser zweitwichtigster Handelspartner", twitterte Kurz.