14-Jähriger bei Konfrontationen an Gaza-Grenze erschossen

Ein 14-jähriger Jugendlicher ist nach palästinensischen Angaben bei gewaltsamen Auseinandersetzungen mit israelischen Soldaten an der Gaza-Grenze erschossen worden. Zehn weitere Palästinenser seien von Schüssen getroffen und verletzt worden, berichtete das Gesundheitsministerium in Gaza am Freitag.