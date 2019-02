Schicksal von verhaftetem Fan in VAE unklar

Nach der Festnahme eines britischen Fußballfans in den Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) ist das weitere Schicksal des Mannes unklar. Das Außenministerium in London erklärte am Freitag, es lasse einem inhaftierten Briten Hilfe zukommen und stehe mit den lokalen Behörden in Kontakt.