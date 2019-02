Vier zum Teil Schwerverletzte nach Pkw-Kollision auf B1

Ein Lenker und seine drei Mitfahrer sind Freitagfrüh bei einem Pkw-Zusammenstoß in ihrem Heimatbezirk Amstetten teils schwer verletzt worden. Der Mann dürfte laut Polizei beim Linksabbiegen auf die B1 in Zeillern den Wagen einer 18-Jährigen übersehen haben. Der Notarzthubschrauber "Christophorus 15" flog den 53-Jährigen in das Landesklinikum Waidhofen an der Ybbs. Die junge Frau blieb unverletzt.