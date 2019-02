Ein Toter bei Skiunfall in Steiermark

Zwei Skifahrer sind am Donnerstagvormittag auf einem Steilhang in dem steirischen Skigebiet Salzstiegl in Hirschegg-Pack kollidiert. Ein 78-Jähriger aus dem Bezirk Voitsberg erlitt dabei tödliche Verletzungen. Ein 47-jähriger Wiener wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 in ein Krankenhaus geflogen. Er wird intensivmedizinisch betreut.