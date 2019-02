Das Feuer sei in der Nacht auf Freitag gegen 23.30 Uhr im Dachgeschoß des Hauses in Lambrecht ausgebrochen, so die Polizei.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (Archiv/dpa)

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Rheinland-Pfalz sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer sei in der Nacht auf Freitag gegen 23.30 Uhr im Dachgeschoß des Hauses in Lambrecht ausgebrochen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Morgen mit. Fünf Menschen seien ihren Verletzungen erlegen.

Die Brandursache war zunächst unklar. "Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern noch an", erklärten die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz. Lambrecht liegt im Pfälzerwald zwischen Kaiserslautern und Speyer.