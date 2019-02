Vier Tote nach Protesten gegen Regierung in Haiti

Bei Demonstrationen gegen die Regierung sind in Haiti mindestens vier Menschen getötet worden. Dutzende weitere seien verletzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur HPN am Freitag. Die Demonstranten hatten den Rücktritt von Präsident Jovenel Moise gefordert und Straßensperren und Autos in Port-au-Prince in Brand gesteckt. Die Polizei setzte Tränengas gegen die Demonstranten ein.