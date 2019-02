Auto prallte in NÖ gegen Baum - Lenkerin und Baby verletzt

Ein Pkw ist am späten Donnerstagnachmittag im Weinviertel gegen einen Baum gekracht. Die Lenkerin und ein Baby wurden durch den Anprall in Wullersdorf (Bezirk Hollabrunn) im Wagen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr mithilfe von hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Die beiden Verletzten wurden nach FF-Angaben von zwei Hubschraubern in Krankenhäuser geflogen.