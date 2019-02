Aram Haus neuer künstlerischer Leiter der "Art Bodensee"

Der in Wien geborene Kurator und Konzeptkünstler Aram Haus wird neuer künstlerischer Leiter der Vorarlberger Kunstmesse "Art Bodensee". Ihm zur Seite steht als Projektleiterin Petra Fiel. Mit Aram Haus werde das Profil der Messe geschärft, so Sabine Tichy-Treimel, Geschäftsführerin der Messe Dornbirn am Donnerstag in einer Aussendung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Unser Ziel ist es, die Art Bodensee regional zu festigen, ihre Bedeutung im deutschsprachigen Raum auszubauen und sie gleichzeitig im europäischen Raum als zeitgenössisches Kunstereignis zu etablieren", so das neue Leitungs-Duo. Dazu plane man interaktive Formate im öffentlichen Raum in Kooperation mit Vorarlberger Kulturinstitutionen sowie Sondershows führender, in Österreich lebender Kunstschaffender. Mit dem Programm "state of the kunst" wolle man junge Galerien fördern.

Ihm sei es zudem ein großes Anliegen, die Beziehungen von Sammlern zu Galerien im Einzugsgebiet der Messe - Westösterreich, Schweiz, Liechtenstein, Süddeutschland und Norditalien - zu intensivieren und den Kunstsalon in der Bevölkerung stärker zu verankern, so Haus, der nach Stationen in Berlin, New York, Paris und Venedig als Konzeptkünstler und Kurator etwa im New Yorker Watermillcenter oder bei den Theatre Olympics in Seoul arbeitete. Haus vertrat Österreich zudem bei der Biennale for Young Art im Moscouw Museum of Modern Art.

"Mit Aram Haus konnten wir einen vielseitig engagierten, international erfahrenen Kurator für die Art Bodensee gewinnen", so Geschäftsführerin Tichy-Treimel. Die "Art Bodensee" findet heuer vom 28. bis 30. Juni am Messegelände Dornbirn statt. Man sei optimistisch, dass der neue, frühere Termin gut angenommen werde, so Projektleiterin Fiel. Erste Gespräche mit wichtigen Ausstellern zeigten, dass man auf dem richtigen Weg sei.