Politiker in Uganda: Kurvige Frauen um Tourismus anzukurbeln

In Uganda hat der stellvertretende Tourismusminister vorgeschlagen, mit kurvigen Frauen den Tourismus anzukurbeln - und damit große Empörung hervorgerufen. Uganda habe "von der Natur reich beschenkte Frauen", und man könne dieses Geschenk nutzen, um den Tourismus anzukurbeln, so Godfrey Kiwanda am Donnerstag. Damit bezog er sich auf einen neuen Schönheitswettbewerb, den er zuvor vorgestellt hatte.