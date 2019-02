Drei Tote bei Unwettern in Rio de Janeiro

Bei einem Unwetter sind in Rio de Janeiro mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Eine Mutter und ihr Sohn starben, als ihr Haus in Barra de Guaratiba am Mittwochabend (Ortszeit) von einem Erdrutsch weggerissen wurde, wie die Zeitung "O Globo" online unter Berufung auf die Stadtverwaltung berichtete. In der Favela Rocinha kam ein Mensch bei einer Mure ums Leben.