Britische Premierministerin zu Brexit-Gesprächen in Brüssel

Weniger als zwei Monate vor dem geplanten Brexit versucht die britische Premierministerin Theresa May am Donnerstag in Brüssel, mit der Europäischen Union doch noch eine Lösung für einen geregelten EU-Austritt zu finden. Die Regierungschefin trifft EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, EU-Ratspräsident Donald Tusk und Vertreter des EU-Parlaments.