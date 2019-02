Brexit könnte auf 24. Mai verschoben werden

Facebook

Die Verschiebung des Brexits gelte auch, wenn May ihren Deal durch das Parlament bekommt. Dies würde laut Zeitung bedeuten, dass der für 29. März angesetzte Austritt Großbritanniens aus der EU erst am 24. Mai stattfinden könnte. Der Zeitpunkt fällt genau in die Zeit der EU-Wahlen, die am Donnerstag, den 23. Mai beginnen, und bis Sonntag 26. Mai dauern.

Die britische Regierung lehnte weiterhin eine Verlängerung der Brexit-Frist ab. Das sagte Vize-Regierungschef David Lidington am Mittwoch im Parlament in London vor der Brüssel-Reise der Premierministerin Theresa May. Den Brexit zu verschieben würde einfach die Notwendigkeit für das Unterhaus hinauszögern, "eine schwierige Entscheidung zu treffen", sagte Lidington.

Nach einem Treffen mit dem irischen Premier Leo Varadkar mahnte Tusk, dass die EU Vorbereitungen auf ein "mögliches Fiasko" beim Brexit treffen müsse. Ein No-Deal-Szenario müsse verhindert werden. Varadka betonte, die Vorbereitungen für ein No-Deal-Szenario müssten "intensiviert" werden.

Tusk machte klar, dass die EU weiter auf der Auffanglösung für eine offene Nordirland-Grenze (Backstop) bestehe. Im Dezember habe der EU-Gipfel zudem entschieden, dass der Austrittsvertrag nicht offen für Neuverhandlungen sei.

May traf sich am Mittwoch mit Vertretern verschiedener Parteien in Nordirland. Dort hofft sie auf Unterstützung für ihre geplanten Nachverhandlungen. Von der republikanischen Partei Sinn Fein erhielt sie heftigen Gegenwind. May sei "ohne Plan, ohne Glaubwürdigkeit und ohne Würde" nach Belfast gekommen, sagte Sinn-Fein-Chefin Mary Lou McDonald nach einem Treffen mit May. Der Backstop sei die Mindestanforderung, um irische Interessen zu wahren.

Eine Verlängerung hatte bereits zuletzt mehrere Kabinettsmitglieder ins Spiel gebracht, wobei May selbst dies bisher immer ausgeschlossen hat. May wird am Donnerstag nach Brüssel reisen, um einen Anlauf für Neuverhandlungen des Austrittsvertrags vor allem wegen der Backstop-Frage zur irisch-nordirischen Grenze zu unternehmen. Allerdings hat die EU bisher geeint ein Aufschnüren des Vertrags, der im britischen Unterhaus keine Mehrheit fand, ausgeschlossen.

Noch immer würden sich viele Menschen in Großbritannien und auf dem Kontinent einen Verbleib Großbritanniens in der EU wünschen. "Die Fakten sind aber unmissverständlich", so Tusk. Derzeit gebe es keine politische Kraft in Großbritannien, die für einen Verbleib eintrete, weder die Regierung, noch die Opposition. Vom bevorstehenden Besuch von May in Brüssel erwartet Tusk, dass sie einen "Ausweg aus der Sackgasse" aufzeige.

May hatte mit der EU ein umfassendes Austrittsabkommen ausgehandelt, das aber Mitte Jänner im britischen Parlament keine Mehrheit fand. Unter großem Zeitdruck will sie nun in Brüssel Änderungen durchsetzen, um doch noch die Ratifizierung des Vertrags zuwege zu bringen und einen chaotischen Bruch zu verhindern.