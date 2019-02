New Yorker MoMA von Juni bis Oktober geschlossen

Das Museum of Modern Art (MoMA) in New York wird von Mitte Juni bis Mitte Oktober geschlossen sein. Grund sind eine Renovierung, Umgestaltung und Erweiterung des berühmten Kunstmuseums, das für viele Touristen zum Pflichtprogramm zählt. Im Rahmen des Umbaus soll das Haus um gut 3.700 Quadratmeter Ausstellungsfläche vergrößert werden, teilte das Museum am Dienstag mit.