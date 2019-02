Strigl und Hartlieb in Jury für Deutschen Buchpreis berufen

Facebook

Weiters in der Jury sitzen Hauke Hückstädt (Literaturhaus Frankfurt), Björn Lauer (Buchhändler/Frankfurt), Jörg Magenau (freier Kritiker), Alf Mentzer (Redakteur/Hessischer Rundfunk) und Margarete von Schwarzkopf (Journalistin). Wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Dienstag in Frankfurt weiter mitteilte, können Verlage aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bis zum 27. März jeweils zwei Titel einreichen. Der Gewinner wird am 14. Oktober zum Beginn der Frankfurter Buchmesse bekanntgegeben. Zuvor erstellt die Jury eine Long- und eine Shortlist.

Der Deutsche Buchpreis wird seit 2005 verliehen. Er gilt als wichtigste Auszeichnung in der Branche. Im vergangenen Jahr wurde Inger-Maria Mahlke für den Roman "Archipel" ausgezeichnet. Der Sieger erhält 25.000 Euro. Die Jury wird von einer Akademie, die sich aus Vertretern der Buch- und Medienbranche zusammensetzt, jedes Jahr neu gewählt.