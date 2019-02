Blutiger Streit auf obersteirischem Lokalparkplatz

Ein 26-Jähriger ist am Wochenende auf einem Parkplatz in der Obersteiermark mit einer zerbrochenen Bierflasche auf mehrere Männer losgegangen und hat drei von ihnen verletzt - einen davon schwer. Die Polizei schnappte den Iraker. Er wurde in die Justizanstalt Leoben gebracht, hieß es am Dienstag.