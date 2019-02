18-Jähriger durch Lawine in Südtirol tödlich verunglückt

Ein 18-jähriger Einheimischer ist am Sonntag bei einem Lawinenabgang in Sexten in Südtirol ums Leben gekommen. Der Jugendliche war mit einem Freund im Skigebiet Rotwand in Richtung Fischleintal abseits der Piste unterwegs. Auch nach dem Abklingen der massiven Schneefälle hat am Montag in weiten Teilen Ost- und Südtirols weiter große Lawinengefahr, also "Stufe 4" der fünfteiligen Skala, geherrscht.