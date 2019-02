Mindestens 16 Tote nach Schlammlawine in Bolivien

Die am Wochenende auf eine Bergstraße in Bolivien niedergegangene Schlammlawine hat nach neuen Erkenntnissen mindestens 15 Menschen das Leben gekostet. Das berichtete die Zeitung "El Deber" am Sonntag, nachdem sich das Unglück tags zuvor auf der Landstraße von Yolosita nach Caranavi ereignet hatte. Die Schlammlawine riss dort sechs Fahrzeuge von der Bergstraße in einen Abgrund.