Historische Papst-Reise in die Emirate

Bei einem historischen Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten nimmt Papst Franziskus am Montag an einer interreligiösen Konferenz teil. Noch nie zuvor war ein Papst zu Besuch auf der Arabischen Halbinsel. An dem Treffen nehmen Hunderte Vertreter verschiedener Religionen teil. Das Oberhaupt der katholischen Kirche fördert seit Beginn seiner Amtszeit den Dialog zwischen Muslimen und Christen.