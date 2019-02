Vater überrollte 6-jährigen Sohn mit Pkw

Ein 42-jähriger deutscher Staatsangehöriger hat am Samstagnachmittag am Parkplatz des Ifen Skigebiets in Vorarlberg beim vorwärts Ausparken seinen direkt vor dem Pkw stehenden 6-jährigen Sohn übersehen und ihn mit der Fahrzeugfront angefahren. Dabei kam der Bub zu Sturz. Der Mann überrollte seinen Sohn auf Beckenhöhe mit dem rechten Vorderreifen seines Fahrzeugs.