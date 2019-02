Maduro kündigt vorgezogene Wahlen für 2019 an

Der unter starkem internationalem Druck stehende venezolanische Präsident Nicolas Maduro hat vorgezogene Wahlen angekündigt. Die nächsten Parlamentswahlen sollten noch 2019 abgehalten werden, sagte Maduro am Samstag vor Anhängern in der Hauptstadt Caracas. Ursprünglich waren die Wahlen für 2020 angesetzt. Am Samstag fanden zudem Massenproteste in der Hauptstadt Caracas statt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Maduros Rede bei der Abschlusskundgebung seiner Anhänger war sein erster Auftritt in der Öffentlichkeit seit einem angeblichen Anschlagsversuch gegen ihn mit zwei mit Sprengstoff beladenen Drohnen Anfang August.

Die USA haben offen zum Sturz Maduros aufgerufen. Sie werfen ihm eine diktatorische Amtsführung vor. Die Opposition um den selbst ernannten Übergangspräsidenten Juan Guaido hat für diesen Samstag erneut zu Massenprotesten gegen Maduro aufgerufen.

Der venezolanische Staatschef hatte das von Opposition dominierte Parlament 2017 entmachtet und stattdessen eine Verfassungsgebende Versammlung einberufen, in der die Anhänger Maduros den Ton angeben. In Mai 2018 gewann Maduro eine umstrittene Präsidentenwahl, die von der Opposition weitgehend boykottiert wurde.

Auf der Agenda der Verfassungsgebenden Versammlung stehe eine Prüfung, die eigentlich für 2020 vorgesehene Parlamentswahl vorzuziehen, und er sei damit "einverstanden", sagte Maduro.

Am Sonntag läuft ein Ultimatum mehrerer EU-Staaten, darunter Deutschlands, Frankreichs und Spaniens, an ‎Venezuelas sozialistischen Staatschef zur Ansetzung einer Neuwahl aus. Lässt Maduro die Frist verstreichen, wollen die Staaten den 35-jährigen Oppositionsführer Guaido offiziell ‎als Interimspräsidenten anerkennen. Er wurde bereits von 20 Staaten anerkannt, die einen Machtwechsel fordern. Maduro kann jedoch auf die Unterstützung Russlands, Chinas, Kubas, Boliviens und Nicaraguas sowie der Militärführung setzen, die viele wichtige Posten auch in der Wirtschaft besetzt.

Sowohl Maduro als auch Guaido riefen ihre Anhänger für Samstag zu Großkundgebungen in der Hauptstadt Caracas auf. Zehntausende Menschen strömten schon zu Mittag auf die Straßen. Zwar lagen die Kundgebungen mehrere Kilometer auseinander, aber es wurden dennoch Zusammenstöße befürchtet. Bei den jüngsten Massenprotesten waren nach Medienberichten mindestens 35 Menschen ums Leben gekommen und rund 850 festgenommen worden.

Mehr als hunderttausend Venezolaner demonstrierten Schätzungen zufolge in Caracas für den selbsternannten Interimspräsidenten Guaido. Der Machtwechsel stehe unmittelbar bevor, sagte der 35-jährige Anführer der Opposition bei einer Rede vor seinen Anhängern. "Wir schwören: Wir bleiben auf den Straßen, bis es Freiheit, eine Übergangsregierung und Neuwahlen gibt", sagte Guaido unter dem Applaus der Menge.

Guaido begrüßte die Unterstützung eines Luftwaffengenerals, der sich wenige Stunden zuvor von Maduro losgesagt und dem Kommando von Guaido unterstellt hatte. Guaido kündigte zudem die Bildung einer internationalen Koalition an, um den humanitären Notstand in Venezuela mit Lebensmitteln und Medikamenten zu lindern. Hilfslieferungen aus den Nachbarländern Kolumbien und Brasilien seien in Vorbereitung und würden schon bald eintreffen. Venezuela leidet nicht nur unter einer schweren politischen Krise, sondern auch unter einer akuten Wirtschafts- und Versorgungskrise. Für den 12. Februar, der in Venezuela als Tag der Jugend gefeiert wird, kündigte er neue Massenproteste gegen Maduro an.

Parallel zur Oppositionskundgebung veranstaltete die Regierung eine Gegendemonstration im Zentrum von Caracas. Zehntausende Anhänger der sozialistischen Regierung kamen rund fünf Kilometer von der Oppositionsdemo entfernt zusammen. Anlass war nach offiziellen Angaben der 20. Jahrestag der Machtübernahme von Maduros Mentor und Vorgänger Hugo Chavez. Der Oberstleutnant Chavez, Anführer eines gescheiterten Putschversuches 1992, hatte Ende 1998 die Präsidentenwahl gewonnen. Als Staatschef machte er sich mit kubanischer Unterstützung daran, das erdölreiche Land im Sinne eines "Sozialismus des 21. Jahrhunderts" umzubauen. Chavez starb 2013 an Krebs, Maduro wurde in umstrittenen Wahlen zu seinem Nachfolger gewählt.

Auch im Ausland fanden am Samstag Kundgebungen für den 35-Jährigen statt, unter anderem in Spanien, wo rund 400.000 Venezolaner leben. In Barcelona demonstrierten Hunderte Menschen gegen Maduro.

Guaido ist Präsident des von der Opposition kontrollierten, aber von Maduro entmachteten Parlaments. Er hatte sich am 23. Jänner zum Übergangsstaatschef erklärt und den Präsidenten damit offen herausgefordert. Guaido argumentiert, Maduros Wiederwahl im vergangenen Jahr habe demokratischen Standards nicht genügt.