"Gelbwesten"-Demonstrationen sollen an Verletzte erinnern

In Paris und anderen französischen Städten sind am Samstag erneut Tausende Gelbwesten auf die Straße gegangen, um gegen die Politik von Präsident Emmanuel Macron zu demonstrieren. Am zwölften Protestwochenende wollen die Demonstranten vor allem auf das Schicksal der Menschen aufmerksam machen, die bei den zum Teil gewaltsamen Protesten verletzt wurden.

Nach offiziellen Zahlen wurden bisher rund 1.700 Demonstranten und 1.000 Polizisten verletzt. Die Kritik der Demonstranten richtet sich in erster Linie gegen den Einsatz von Gummigeschoßen, den Innenminister Christophe Castaner aber als notwendigen Schutz der Sicherheitskräfte verteidigte. Nach Angaben des Innenministeriums waren am Samstag 80.000 Sicherheitskräfte im Einsatz, davon allein 5.000 in Paris.

Rund 800 "Gelbwesten" beteiligten sich indes am Samstag in der niederländischen Stadt Maastricht an einer Protestaktion, die sich vor allem gegen die Europäische Union richtete. Dazu seien auch Demonstranten aus Deutschland und Belgien angereist, berichtete die niederländische Nachrichtenagentur ANP. Die Teilnehmer aus den Niederlanden hätten Unmut mit ihrem Ministerpräsidenten Mark Rutte bekundet und den Austritt aus der EU gefordert.

Während des rund sechs Kilometer langen Marsches trugen Demonstranten Spruchbänder mit Anti-EU-Losungen. Nach Angaben von ANP hatten die Organisatoren Maastricht für ihren als international deklarierten "Gelbwesten"-Marsch ausgewählt, weil dort 1992 der Vertrag zur Schaffung einer europäischen Wirtschafts- und Währungsunion unterzeichnet worden war - die Grundlage für die spätere Einführung des Euro. Seit Anfang Dezember hatten einheimische "Gelbwesten" bisher an jedem Samstag in der Stadt im Länderdreieck zwischen Belgien, Deutschland und den Niederlanden demonstriert.