Umfrage in Italien: Fünf Sterne verlieren an Zustimmung

Während Italien in die Rezession geschlittert ist, verliert die italienische Regierungspartei Fünf Sterne auf Kosten des Bündnispartner Lega immer mehr an Popularität. Laut einer am Samstag publizierten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Demos sank die Fünf-Sterne-Bewegung auf 24,9 Prozent der Stimmen.