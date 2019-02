23-Jährige erlag nach Pkw-Unfall in Vorarlberg Verletzungen

Eine 23-jährige Deutsche ist nach einem Autounfall auf der Bregenzerwaldstraße (L200) im Krankenhaus in Feldkirch ihren schweren Verletzungen erlegen. Dies teilte die Polizei am Samstag mit. Bei dem Unfall am vergangenen Mittwoch waren drei weitere Insassen schwer verletzt worden.