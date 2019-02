Erdbeben der Stärke 6,1 erschütterte West-Indonesien

Ein Erdbeben der Stärke 6,1 hat am Samstag den Westen Indonesiens erschüttert. Das Beben habe sich in einer Tiefe von zehn Kilometern in der Region der Mentawai Inseln in der Provinz West-Sumatra ereignet, erklärte die US-Erdbebenwarte USGS.