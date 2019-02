NATO will Aufnahme Nordmazedoniens am Mittwoch einleiten

Die NATO-Verbündeten wollen am Mittwoch das Protokoll zur Aufnahme der künftigen Republik Nordmazedonien als 30. Mitglied der Allianz unterzeichnen. Dies teilte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Samstag auf Twitter mit. "Am 6. Februar werden wir Geschichte schreiben", erklärte Stoltenberg.