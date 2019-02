"Amerika"-Solo von Philipp Hochmair am Landestheater NÖ

Franz Kafkas Romanfragment "Amerika" (firmiert mittlerweile in der Literaturwissenschaft als "Der Verschollene") dient dem Schauspieler Philipp Hochmair als Grundlage für einen seiner formidablen Soloabende. Am Freitagabend hat er damit am Landestheater NÖ in St. Pölten gastiert - und sein Publikum erwartungsgemäß zu stürmischer Begeisterung mitgerissen.