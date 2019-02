"Vampir"-Mörder als falscher Arzt in Russland festgenommen

In Russland ist ein 36-Jähriger, der sich als Jugendlicher für einen Vampir hielt und einen Mitschüler tötete, als falscher Arzt festgenommen worden. Der Mann hatte sich mit einem gefälschten Diplom einen Posten als Arzt für Präventionsmedizin in einem Krankenhaus im Ural erschlichen und wurde deshalb im Jänner festgenommen, wie die Ermittler am Freitag mitteilten.