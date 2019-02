14-Jähriger schlug Lehrer und Direktor in Wiener Schule

Ein 14-Jähriger ist am Freitag in einer Polytechnischen Schule in Wien-Favoriten mit Schlägen zwei Lehrer und den Direktor vorgegangen. Vorangegangen war die Aufforderung an den Burschen, sein Handy wegzulegen. Entsprechende Medienberichte hat die Polizei bestätigt.