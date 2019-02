Massen-Auffahrunfall auf der A1 in Niederösterreich

18 Autos und ein Lkw sind nach Polizeiangaben in einen Massen-Auffahrunfall am Donnerstagabend auf der Westautobahn (A1) Richtung Wien im Bezirk St. Pölten verwickelt gewesen. Eine Person wurde leicht verletzt. In Folge krachte ein Schweizer mit seinem Wagen auf einen am ersten Unfall beteiligten Pkw. Der fünfjährige Sohn des Lenkers erlitt schwere Blessuren, berichtete die Polizei am Freitag.