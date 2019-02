Zwei Gewalttaten ereigneten sich in Kärnten

Ein Nachbarschaftsstreit im Mölltal im Bezirk Spittal/Drau ist am Donnerstagabend eskaliert. Ein 19-Jähriger bedrohte seinen 32-jährigen Nachbarn mit einem Luftdruckgewehr und schoss auf ihn. Der 32-Jährige wurde am Arm verletzt und ins Spital gebracht. Der Schütze wurde von der Polizei verhaftet und in die Justizanstalt eingeliefert. Der Grund für den Streit war vorerst nicht bekannt.