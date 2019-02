Flüchtlingshelfer fordern sichere Häfen für Seenotrettung

In einem dramatischen Appell fordert ein Bündnis von Flüchtlingsorganisationen die EU-Staaten auf, im Mittelmeer geborgene Migranten umgehend nach Europa zu bringen und private Seenotretter besser zu unterstützen. Überdies dürfe die EU nicht länger dulden, dass Überlebende von der libyschen Küstenwache zurück in das Krisenland gebracht werden, wo ihnen Folter und Sklaverei drohten.

© APA (AFP)

In dem offenen Brief an die EU-Regierungen heißt es, seit Jänner 2018 seien mindestens 2.500 Frauen, Kinder und Männer im Mittelmeer ertrunken. "Währenddessen haben die Staats- und Regierungschefs der EU vor dieser Tragödie ihre Augen verschlossen und sich auf diese Weise daran mitschuldig gemacht."

Zu den Unterzeichnern gehören die Hilfsorganisationen SOS Mediterranee, Ärzte ohne Grenzen, Oxfam und Caritas Europa. Sie rügen, dass einige Regierungen - gemeint sein dürfte Italien - "unbegründete Anschuldigungen" gegen die Schiffe privater Helfer erhöben und sie hinderten, ihre Häfen zu verlassen. Während vergangenes Jahr um diese Zeit fünf Organisationen das Mittelmeer nach Schiffen in Seenot absuchten, sei es heute nur noch eine.

Nötig sind aus ihrer Sicht zügige und verlässliche Regelungen für die Ausschiffung und Verteilung von Migranten. Es sei nicht länger akzeptabel, dass die EU-Staaten bei jedem Schiff, das Migranten an Bord habe, quälende Debatten führten, wo das Schiff anlegen könne und welche Länder die Überlebenden aufnähmen.

Mit Blick auf das Treffen der EU-Justiz- und Innenminister am 7. Februar in Bukarest erklärten die Organisationen: "Die Länder sollten allen Schiffen, die Such- und Rettungsaktionen durchführen, erlauben, in ihren Häfen anzulegen, gerettete Personen von Bord gehen zu lassen und zügig wieder abzulegen."

Zuletzt hatte das Rettungsschiff "Sea-Watch 3" tagelang vor der sizilianischen Küste ausgeharrt, weil es in Italien zunächst nicht anlegen durfte. Die Regierung in Rom hatte unter anderem gerügt, dass das Schiff nach der Aufnahme der Migranten vor Libyen nicht Tunesien als nächstgelegenen "sicheren Hafen" angesteuert habe, sondern eine Hunderte Seemeilen lange Fahrt Richtung Italien absolvierte.

Die Crew des Schiffes, das am Donnerstag in Catania an Land gegangen ist, wurde indes bis spät in die Nacht von der Polizei befragt. Die Behörden gaben kein Grünes Licht zum Wechsel der Crew, worum der Kapitän gebeten hatte, berichteten italienische Medien. Die Polizei ging an Bord, um das Schiff zu untersuchen. Der ermittelnde Staatsanwalt habe ihm nichts vorzuwerfen, versicherte der Schiffskapitän. Innenminister Matteo Salvini sprach dagegen von "Unregelmäßigkeiten" an Bord.

Die "Sea-Watch 3" darf den Hafen von Catania nicht verlassen. Das Schiff habe Vorschriften in Sachen Sicherheit und Meeresschutz nicht respektiert, stellte die italienische Küstenwache bei einer Inspektion an Bord des Schiffes fest. Damit das Schiff wieder abfahren könne, sei ein Eingreifen der Niederlande notwendig, unter deren Flagge die "Sea-Watch 3" fährt. Bis dahin dürfe das Schiff vorerst Catania nicht verlassen.