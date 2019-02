Erste Warhol-Retrospektive an US-Westküste seit 25 Jahren

Das San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA) holt die seit 25 Jahren erste große US-Retrospektive zum Werk des Künstlers Andy Warhol (1928-1987) an die US-Westküste. Nach Mitteilung des Museums vom Donnerstag (Ortszeit) soll die Schau "Andy Warhol - From A to B and Back Again" vom 19. Mai bis zum 2. September 2019 in der kalifornischen Metropole gezeigt werden.