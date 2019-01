"Land des Lächelns" in Mörbisch auch für Kinder

Die Seefestspiele Mörbisch feiern am 11. Juli mit Franz Lehars "Das Land des Lächelns" Premiere. Zuvor wird der Operettenklassiker in einer verkürzten Version auch für Vor- und Volksschulkinder zu sehen und zu hören sein, teilte der künstlerische Direktor Peter Edelmann am Donnerstag in Mörbisch mit. Das Buch stammt aus der Feder von Gernot Kranner. Die Nachfrage sei sehr groß, hieß es.