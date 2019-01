Wiederentdecktes Altmeisterbild um 399.000 Dollar verkauft

Das unter einer späteren Übermalung entdeckte Gemälde "Christ as Triumphant Redeemer" von Jan Sanders van Hemessen ist am Mittwochabend (Ortszeit) bei Sotheby's in New York zu seinem unteren Schätzpreis verkauft worden. Der Zuschlag an einen Saalbieter erfolgte bei 320.000 Dollar, inklusive Aufgeld 399.000 Dollar (349.000 Euro). Das Gemälde war auf 400.000 bis 600.000 Dollar geschätzt worden.