Saudi-Arabien richtete philippinisches Hausmädchen hin

Saudi-Arabien hat nach Angaben der philippinischen Regierung ein philippinisches Hausmädchen hinrichten lassen. Die 39 Jahre alte Frau sei am Dienstag wegen Mordes gehenkt worden, teilte das Außenministerium am Donnerstag in Manila mit. Alle Versuche, ihr Leben auf diplomatischen Weg zu retten, seien gescheitert.