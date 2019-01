USA erkennen Guaido als legitimen Präsidenten Venezuelas an

US-Präsident Donald Trump hat auf die zunehmenden Demonstrationen in Venezuela reagiert. "Der Kampf für die Freiheit hat begonnen", schrieb Trump am Mittwoch auf Twitter. Der US-Präsident hatte zuvor mit dem venezolanischen Gegenpräsidenten Juan Guaido telefoniert. Die USA erkennen Guaido inzwischen als legitimen Präsidenten Venezuelas an.

Trump versicherte via Twitter auch die "starke Unterstützung für den Kampf Venezuelas zur Wiedergewinnung seiner Demokratie". Zahlreiche Venezolaner hatten am Mittwoch für Guaido demonstriert und die Unterstützung des Militärs gegen Staatschef Nicolas Maduro gefordert. In Venezuela tobt ein Machtkampf zwischen Maduro und dem oppositionellen Parlamentspräsidenten Guaido, der sich vor einer Woche zum Übergangspräsidenten erklärt hatte. Der seit 2013 amtierende Maduro wirft den USA einen Umsturzversuch vor.

Das Europaparlament könnte Guaido als Übergangspräsidenten anerkennen. Eine entsprechende Resolution der wichtigsten Fraktionen wurde am Mittwoch im Europaparlament debattiert. In dem Text wird Guaido auf Grundlage von Artikel 233 der venezolanischen Verfassung als rechtmäßiger Übergangspräsident des südamerikanischen Krisenstaates anerkannt. Dies soll so lange gelten, bis neue "freie, transparente und glaubwürdige Präsidentschaftswahlen" abgehalten werden.

Die Abstimmung über die Resolution ist für Donnerstagmittag geplant. Das Europaparlament wäre die erste EU-Institution, die den selbst erklärten Übergangspräsidenten Guaido als solchen anerkennt.

Die EU-Staaten haben dem venezolanischen Staatschef Nicolas Maduro ein Ultimatum bis Sonntag gestellt, um Neuwahlen anzusetzen. Ansonsten wollen sie Guaido als Interimsstaatschef anerkennen. Maduro hat das Ultimatum zurückgewiesen.