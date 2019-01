Taliban erlangten mehr Kontrolle in Afghanistan

In Afghanistan haben die radikalislamischen Taliban nach einem US-Bericht ihren Einfluss und ihr Territorium weiter ausgeweitet. Trotzdem gibt sich US-Präsident Donald Trump optimistisch, was die Gespräche zwischen den USA und den Taliban betrifft.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Zwischen Juli und Oktober 2018 habe die afghanische Regierung mindestens sieben der etwas mehr als 400 Bezirke an die Aufständischen verloren, hieß es in einem Bericht des Sonderinspektors des US-Senats für den Wiederaufbau in Afghanistan (SIGAR) vom Mittwoch. Die Regierung hatte demnach noch in 53,8 Prozent der Bezirke das Sagen, die Taliban kontrollierten mindestens 12 Prozent. Die restlichen Gebiete - mehr als 30 Prozent des Landes - galten im Oktober 2018 als umkämpft.

Dem SIGAR-Bericht zufolge ist die afghanische Truppenstärke weiter geschrumpft: Im Oktober seien es noch 308. 700 Mann gewesen. Der afghanische Präsident Aschraf Ghani hatte jüngst verkündet, dass seit 2014 mindestens 45.000 Sicherheitskräfte getötet worden seien.

Aktuell befinden sich die USA in Verhandlungen mit den Taliban. Es geht unter anderem um einen Abzug internationaler Truppen, einen Waffenstillstand und um die Frage, wie verhindert werden kann, dass Afghanistan ein sicherer Hafen für Terroristen wird. Am Samstag war die jüngste Gesprächsrunde zu Ende gegangen. Beide Seiten sprachen von Fortschritten. Die Kampfhandlungen gehen indes weiter. Die Taliban greifen weiter täglich Kontrollposten oder Militärstützpunkte der Regierung an und töten dabei Dutzende Sicherheitskräfte.

Trotzdem gibt sich US-Präsident Donald Trump angesichts der Gespräche zuversichtlich. Nach 18 Jahren Krieg liefen die Verhandlungen gut, schrieb Trump am Mittwoch im Kurznachrichtendienst Twitter. "Die Kämpfe gehen weiter, aber die Menschen in Afghanistan wollen Frieden in diesem nie endenden Krieg", fügte er hinzu. Man werde bald sehen, ob die Gespräche erfolgreich seien.