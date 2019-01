Brexit-Minister: Ungeordneter Ausstieg nicht vom Tisch

Der britische Brexit-Minister Stephen Barclay schließt einen ungeordneten Ausstieg nicht aus. Sein Land werde am 29. März ohne Abkommen aus der EU ausscheiden, "außer wir können uns auf etwas einigen", sagte er der BBC am Mittwoch. "An der Dynamik hat sich gestern Abend nichts verändert." Das britische Parlament hatte am Dienstagabend für Änderungen an dem Brexit-Abkommen mit der EU gestimmt.