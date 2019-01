Brexit - Tusk und May telefonieren Mittwochabend

EU-Ratspräsident Donald Tusk wird Mittwochabend mit der britischen Premierministerin Theresa May telefonieren, um über das weitere Vorgehen beim Brexit zu sprechen. Der Sprecher von Tusk teilte dies am Vormittag über Twitter mit. Inzwischen schließt der britische Brexit-Minister Stephen Barclay einen ungeordneten Ausstieg seines Landes nicht aus.

Tusk hatte bereits kurz nach den Abstimmungen zum Brexit im britischen Parlament die Haltung der EU-27 bekräftigt, dass es keine Nachverhandlungen des mit May vereinbarten Austrittsvertrags geben werde. May holte sich im britischen Parlament die Zustimmung, dass nachverhandelt werden solle und vor allem beim Backstop eine andere Lösung gefunden werde. Dies wird von der EU abgelehnt, weil nach deren Ansicht der Backstop Teil des Austrittsvertrags ist und kein Öffnen des Verhandlungspakets stattfinden werde.

Sein Land werde am 29. März ohne Abkommen aus der EU ausscheiden, "außer wir können uns auf etwas einigen", sagte der britische Brexit-Minister Stephen Barclay der BBC am Mittwoch. "An der Dynamik hat sich gestern Abend nichts verändert." Das britische Parlament hatte am Dienstagabend für Änderungen an dem Brexit-Abkommen mit der EU gestimmt. Zugleich sprach sich das Unterhaus gegen einen ungeregelten EU-Ausstieg aus.

Das Parlament habe Premierministerin Theresa May mit dem "klaren Mandat" für Nachverhandlungen mit der EU ausgestattet, so Barclay dazu. Die Regierung lote aus, welche Alternativen es zur derzeitigen Auffanglösung für die Grenzfrage zwischen Nordirland und Irland gebe, berichtete er. Die EU lehnt jedoch Nachverhandlungen ab.

Die britische Opposition pocht unterdessen darauf, dass Großbritannien nur mit einem Brexit-Abkommen aus der EU ausscheidet. Labour-Chef Jeremy Corbyn werde bei einem Treffen mit Premierministerin Theresa May darauf bestehen, "dass der Wille des Parlaments respektiert wird und dass ein No-Deal jetzt vom Tisch ist", sagt ein Vertreter der Opposition. Nach Angaben von Brexit-Minister Stephen Barclay soll das Treffen im Laufe des Tages stattfinden.

Der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) stellte sich in der Brexit-Debatte klar hinter Irland. In der Frage der künftigen Grenzregelung "stehen Deutschland und die gesamte Union fest an Irlands Seite", sagte Maas den Zeitungen der Funke Mediengruppe laut Vorabmeldungen von Mittwoch. "Wir werden nicht zulassen, dass Irland in dieser Frage isoliert wird." Maas betonte: "Wir sind bereit zu Gesprächen." Die Position der Regierung in Berlin sei aber klar: "Der Austrittsvertrag ist die beste und einzige Lösung für einen geordneten Austritt."

Österreichische EU-Abgeordnete sprachen sich gegen Nachverhandlungen beim Brexit aus. ÖVP-Delegationsleiter Othmar Karas kritisierte die Entscheidung des britischen Parlaments, das wieder nur gesagt habe, wogegen es sei, aber nicht wofür. Die Gefahr eines "chaotischen Brexit mit massiven Kollateralschäden" steige, es sei eine "Tragödie und Bankrotterklärung" für Großbritannien, so Karas.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bekräftigte am Mittwoch, dass der Brexit-Deal nicht aufgeschnürt wird: "Unsere Hand ist nach wie vor ausgestreckt für eine gemeinsame Lösung und Präzisierungen, aber wir sind nicht bereit, Nachverhandlungen zum Austrittsabkommen zu führen", sagte Kurz im Pressefoyer nach dem Ministerrat. "Es ist ein gutes Abkommen."

Das zukünftige Verhältnis sei noch nicht genau definiert, hier gebe es Verhandlungsspielraum für Details, so Kurz. Er hoffe jedenfalls, dass es Unterstützung für einen "geordneten Weg" gebe, denn ein harter Brexit "schadet der Europäischen Union, aber noch mehr den Briten". In Sachen Backstop - es geht um die Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland - halte er "grundsätzlich alle Positionen für nachvollziehbar", erklärte Kurz. Die Übergangslösung sei nicht ideal, aber richtig, und er stehe zur Vereinbarung, die man getroffen habe, bekräftigte der Kanzler. Er sei dagegen, sie noch einmal aufzuschnüren.

Im Ministerrat wurde am Mittwoch jedenfalls ein Sammelgesetz beschlossen, das unterschiedliche Rechtsfragen betrifft, etwa für Briten, die hier leben. Damit stelle man sicher, dass der Schaden für Österreich gering gehalten werde, wenn es zu einem harten Brexit kommen sollte.

Auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) unterstrich dementsprechend, dass die Regierung Vorbereitungsmaßnahmen für einen ungeordneten Austritt getroffen habe. Die "Dramatik" im "Brexit-Dilemma" erinnert den Vizekanzler übrigens "ein bissl auch an Shakespeare".