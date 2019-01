Maduro zu Verhandlungen mit Opposition "bereit"

Facebook

"Ich bin bereit, mich mit der Opposition an den Verhandlungstisch zu setzen, damit wir über das Wohl Venezuelas sprechen können", so Maduro. Und: "Es wäre sehr gut, Parlamentswahlen zu einem früheren Zeitpunkt abzuhalten, das wäre eine gute Form der politischen Diskussion", erklärte der sozialistische Staatschef in dem in der venezolanischen Hauptstadt Caracas geführten Interview.

Die russische Nachrichtenagentur Sputnik zitierte Maduro mit den Worten, Russlands Präsident Wladimir Putin habe Venezuela in jeder Hinsicht geholfen. Russland hatte - wie China - die jüngst verhängten US-Sanktionen gegen Venezuela kritisiert und Maduros Regierung seine Unterstützung zugesichert.

In Venezuela tobt derzeit ein Machtkampf zwischen Maduro und Oppositionsführer Juan Guaido. Dieser hatte sich vergangene Woche zum Interimsstaatsoberhaupt ausgerufen und seine Anhänger für Mittwoch zu neuen Protesten gegen die Regierung aufgerufen, am Wochenende ist eine weitere Massendemonstration geplant. In der Nacht auf Mittwoch verhängte das Oberste Gericht in Venezuela ein Ausreiseverbot gegen Guaido und fror dessen Konten ein.

Unterstützt wird Guaido von den USA. Österreich fordert Neuwahlen in Venezuela. Sollte Maduro diesen nicht zustimmen, werde man Guado als Übergangspräsidenten anerkennen, erklärte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am gestrigen Dienstag.

Maduro betonte in dem RIA-Interview, die venezolanische Armee zeige sich loyal gegenüber der rechtmäßigen Autoritäten des Landes. Die US-Sanktionen gegen Venezuelas staatliche Ölgesellschaft PDVSA nannte er illegal. Russland hatte am Dienstag die Befürchtung geäußert, dass Venezuela Probleme bekommen könnte, seine Schulden zu begleichen. Dazu sagte Maduro nun, sein Land werde den finanziellen Verpflichtungen gegenüber Russland und China nachkommen.